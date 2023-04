Isa Oliveira, concorrente d'O Triângulo', voltou a falar sobre a relação pessoal que tem com dois jogadores de futebol muito conhecidos do grande público, Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma.

Isa é irmã de um antigo futebolista, Paulo Sérgio, acabando por conhecer os craques através desta relação e também pelo facto de ajudar a família num restaurante que os pais tinham em Carcavelos, o Stuppendo Beach, e que CR7 e Quaresma frequentavam.

"O Ronaldo adora a minha mãe. Não há quem não goste da minha mãe, e o 'cigano', então, esquece, o Quaresma… Chama a minha mãe de mãe, às vezes", disse Isa dentro do reality show.

A jovem acabou ainda por desvendar alguns pormenores das férias que passou no Algarve com Ricardo Quaresma e a família. Oiça aqui as declarações completas.

