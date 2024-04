As provas semanais do 'Big Brother' podem ser 'ossos duros de roer' e que o diga Carolina Nunes. A concorrente acabou por desmaiar ontem, dia 10 de abril, enquanto fazia esta atividade no jardim da casa.

Nas imagens, prontamente partilhadas no X, antigo Twitter, Carolina surge a ser assistida por Catarina Miranda, sendo que a emissão do canal TVI Reality foi suspensa pela produção do programa.

Entretanto, parece que Carolina teve apenas uma quebra de tensão e tudo indica que já estará devidamente recuperada.