O número de habitantes dentro da casa mais vigiada do país volta a diminuir. Na gala do 'Big Brother' deste domingo, 19 de maio, Renata Andrade foi a concorrente expulsa do jogo.

A primeira a ser salva foi Carolina Nunes, com 41% dos votos. Entretanto, Fábio Caçador acabou por levar a melhor num frente a frente com Renata ao conquistar 57% da votação.

Na emissão especial desta segunda-feira, 20 de maio, será conhecido o leque de nomeados. Fábio já foi incluído depois de ter sido nomeado diretamente pelo líder André.

