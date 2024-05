Um dos momentos mais 'acesos' da gala do 'Big Brother 2024' deste domingo (19 de maio) foi protagonizado por Catarina Miranda e Francisco Monteiro.

A ex-concorrente e o comentador do reality show trocaram uma série de 'farpas', que começou logo por parte de Francisco.

"Antes demais, obrigada por estares aqui connosco. O estúdio ficou mais brilhante com a tua presença e prefiro muito mais ter-te aqui do que dentro da casa", atirou.

"Só te queria fazer uma pergunta: dizes que eu te humilhei, que te rebaixei… Consegues me dar um bom exemplo?", questionou, entretanto.

"Desde o primeiro dia tudo o que saiu da tua boca acerca da Miranda foi a instigar o ódio à minha pessoa e tu, como jogador que já foste, devias te lembrar que também já criticaste muito os comentadores que estavam cá fora e diziam mal de ti. Devias sim aplaudir a minha presença ali, porque eu estou aqui com todos os portugueses que votaram em mim a pagar o teu lugar para estares aqui sentado", esgrimou.

"Neste jogo eras comentador, não eras jogador. Tinhas que ser imparcial. No teu jogo foste um dos melhores, eu votei em ti, admiro-te (…) mas tens que aceitar que há jogadores que são melhores que tu", acrescentou, notando que Márcia, ao contrário de Francisco, conseguiu ser imparcial nos comentários que fazia.

"Ela não foi imparcial, ela disse que gostava de ti. Isso é ser imparcial?", perguntou Monteiro.

Ao ouvir de Catarina as acusações de "incitamento ao ódio", Francisco pediu que esta desse um exemplo de uma situação em concreto. Esta referiu que "não ia fazia uma lista", mas que tal acontecia todos os dias.

Ao ouvir o debate e vendo o seu nome citado, Márcia saiu em defesa de Francisco: "Não considero de todo que ele tenha apelado a ódio. É verdade que não concordou com o teu jogo e também muitas vezes eu não concordava com a opinião dele, mas ele em momento algum te objetificou ou criticou, ele não se identificou com o teu jogo", explicou.

"O que eu não suporto é que usem o meu nome para atingirem o que quer que seja. É impossível sermos imparciais", disse ainda.

Por fim, Márcia referiu que Catarina entrou na casa com o jogo bem estudado, até porque este era o seu sonho. Contudo falhou numa vertente: "Foste preparada para atacar a casa toda, mas não estavas preparada para o retorno da casa para ti. Acho que era aí que tu perdias. O João conseguia te levar ao limite".

Veja aqui o momento completo.