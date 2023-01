Anitta abriu a pista de dança do 'Big Brother Brasil 2023' na noite de ontem, 18 de janeiro, e o espetáculo serviu para ajudar a soltar alguns dos concorrentes. Fred Nicácio, por exemplo, acabou por beijar o colega Gabriel Santanta, ator da novela 'Pantanal'.

A verdade é que Fred é casado há três anos com Fabio Gelonese, embora a relação de ambos seja "aberta". "Não foi totalmente uma surpresa esse beijo. Quando vi a lista dos participantes que entrariam na casa, de todos, a única pessoa que achei que poderia rolar alguma coisa com o Fred, foi o Gabriel", contou o marido do participante do reality show à revista Quem.

Fabio foi mais longe e disse ainda que também ele está interessado em conhecer Gabriel Santana: "Logo depois do beijo, ele perguntou sobre mim e disse que gostaria de me conhecer. Eu também gostaria de conhecer o Gabriel. Ele faz muito o meu tipo. Acho ele um gato. Toparia [aceitaria] um trisal com eles, com certeza".

