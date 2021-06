"Foi extremamente violento porque o meu saco de viagem tocou no dele. É normal? A sério? Quase que me batia. Voo de Munique". Foram estas as palavras que deram início a uma publicação de Conceição Queiroz no Instagram.

A jornalista da TVI revelou de seguida que "antes de chamar a polícia", a pessoa em questão "acabou por pedir desculpa".

"Só precisamos de ser afirmativos. Eles que enlouqueçam sozinhos. Falo num mundo doente, mas nas conversas que tenho mantido com o querido e incrível Eduardo Marinho, ele repete: 'Conceição, nunca vi o mundo saudável'. Tenho de concordar", acrescentou.

"Boa sorte aos da espécie deste indivíduo mal resolvido e descompensado, que até se acalmam (ou fingem) quando são devidamente confrontados. A vida segue com o orgulho de ver (com gente boa) o meu/nosso filme no Festival Internacional de Cinema na ilha italiana de Sardenha", disse ainda, explicando a razão da sua viagem.

Palavras que chegam ao lado de um vídeo que destaca tal momento. Veja abaixo:

Leia Também: Conceição Queiroz reage após ser alvo de comentários racistas em direto