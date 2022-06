Ivete Sangalo esteve à conversa com Rodrigo Gomes depois de ter atuado novamente no Rock in Rio Lisboa, no passado domingo, 19 de junho.

Durante a curta entrevista para a RFM, a cantora brasileira foi questionada: "Queria saber quando é que compra casa em Portugal?".

"O meu pai ensinou-me: 'Filha, essas casas no exterior, essas lanchas, helicópteros, aviões... Vamos ter amigos que tenham, não é? Inclusive, estou a passar férias agora em Portugal e alugo casas assim, onde vou curtindo esse país tão lindo", respondeu a artista.

Ainda durante a conversa, contou que ainda não teve oportunidade mas gostava de ver as ondas da Nazaré. "O meu filho é um aficionado por surf e diz muito isso", acrescentou.

