Na noite deste domingo, dia 25, Vanessa Rebelo espalhou romantismo nas redes sociais ao partilhar uma fotografia com Simão Sabrosa.

No registo, que dispensou legenda, o casal aparece num momento apaixonado que não deixou ninguém indiferente e conquistou inclusive algumas reações atrevidas.

"Só depois das 22h esta foto", escreveu um seguidor. "Quanto amor", comentou outro, acrescentado vários emojis de chamas.

Instagram de Vanessa Rebelo© Instagram

Vanessa Rebelo e Simão Sabrosa, recorde-se, estão juntos desde 2011 e têm um filho em comum, Simão Salvador, de seis anos. A designer de interiores é ainda mãe de Rodrigo, de 10 anos, fruto do relacionamento anterior com Bruno Aguiar. Simão Sabrosa é também pai de Mariana, de 20 anos, e Martim, de 17, do casamento passado com Filipa Valente.

