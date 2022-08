Marta Cruz partilhou esta quarta-feira, dia 3 de agosto, uma mensagem em tom crítico que recebeu nas redes sociais.

"Olá Marta. Como tens coragem de postar o rabo com celulite?”, pode ler-se.

Sem pudor, Marta Cruz respondeu o seguinte: "Porque amo o meu rabo, amo as minhas pernas. Amo a minha barriga. Amo vestir 42. Amo estar mais forte e cheinha. Porque me sinto livre para ser como sou e como quero ser. Porque me sinto linda para c**o”.

"Assim respondo a vários de uma vez", acrescentou.

