Foi com muitas gargalhadas à mistura que Patrícia Tavares respondeu às questões mais divertidas colocadas por Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão nas manhãs da Renascença.

Uma das perguntas que se destacou foi a seguinte: "Estivemos a pesquisar coisas sobre ti e a verdade é que não há notícia de grandes polémicas, nem de atritos com colegas. Como é que se consegue esse feito numa carreira tão longa e sobretudo tendo já estado em elencos com Rita Pereira?"

"Da Rita Pereira tenho as melhores memórias, as vezes que estive com ele no elenco foi incrível", afirmou a atriz.

"Falta-me essa coisa de ser 'star quality' e as pessoas dizem isso, que sou um bocadinho apagada demais, mas sou feliz assim", justificou.

Veja a rubrica completa:

