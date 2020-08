Um mês depois do trágico acidente que deu origem à morte de Naya Rivera, a família da atriz tem feito de tudo para que o filho, o pequeno Josey, de quatro anos, não se esqueça da mãe, mantendo vivas as suas memórias.

Uma fonte revelou ao Entertainment Tonight que embora os últimos tempos tenham vindo a ser "inacreditavelmente difíceis para a família e para os entes queridos", por outro lado, o menino "está melhor a cada dia que passa".

Atualmente, Josey encontra-se com o seu pai, Ryan Dorsey, a tempo inteiro. A mesma fonte revela que a irmã de Naya, Nickayla também se tem mantido bastante envolvida na rotina da criança.

"O mundo do Ryan é apenas o Josey. Ainda continua a fazer o luto e a lidar com a perda da Naya, mas ele mantém-se forte e continua em frente pelo bem do filho", acrescentou a mesma fonte.

