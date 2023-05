Tom Hanks esteve na passadeira vermelha do Festival de Cannes esta terça-feira, dia 23 de maio, mas a presença neste evento ficou marcada por um episódio nada comum quando se fala do ator.

Hanks foi fotografado a exaltar-se com um dos funcionários do festival e, numa das imagens em causa, surge mesmo com o dedo apontando e com uma expressão que evidencia a irritação sentida.

Ao lado do artista estava a sua companheira, Rita Wilson, que parecia adotar uma postura mais calma e conciliadora.

Não se sabe, até ao momento, o que terá acontecido, embora o momento esteja a receber muito destaque na imprensa internacional.

Tom Hanks esteve em Cannes para a antestreia do filme 'Asteroid City', do realizador Wes Anderson, cujo elenco integra.

Veja na galerias as imagens do momento supra mencionado.

