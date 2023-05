Todas as obras que forem reescritas segundo as "sensibilidades modernas" não terão a atenção do ator.

Tom Hanks revelou que irá boicotar os livros que forem alterados segundo as "sensibilidades modernas". Os comentários do ator surgem depois da editora Puffin anunciar que os livros de Roald Dahl estariam a ser reescritos para evitarem uma linguagem ofensiva. Assim, palavras como 'gordo' e 'feio' iriam ser removidas tendo em conta preocupações com a saúde mental e questões de minorias. Hank, que lançou o livro 'The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece: A Nove', este mês, comentou o assunto, conforme noticia o Evening Standart. "Bem, sou da opinião que somos todos adultos. E percebemos o tempo e o lugar em que estas coisas foram escritas", argumenta. "Vamos ter fé na nossa própria sensibilidade em vez de ter alguém a decidir aquilo que nos possa ofender ou não", continuou. "Deixem-me decidir aquilo que me ofende e o que não me ofende. Eu seria contra a leitura de qualquer livro de qualquer época que diga 'alterado devido às sensibilidades modernas'", completa.