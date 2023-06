Joana Barrios fez uma partilha com os seguidores da sua página de Instagram relativamente a uma situação por que passou recentemente, sendo a mesma bastante comum e familiar a diversas pessoas.

"No outro dia ia mandar vir comida. Porque ia. Estava com pressa. Achei, porém, muito obscenos os preços praticados nas plataformas. Um prato de massa com pesto idêntico a este ficaria por uns 20 euros", começa por dizer, notando que foi aí que decidiu colocar mãos à obra.

"Aqueci a água na chaleira para cozer a massar sem demorar muito. Descasquei dois alhos, juntei um punhado de coentros já muito cansados, torrei numa frigideira quente outro punhado de amêndoas meias molengas e juntei tudo num copo com parmesão ralado no momento e bastante azeite. Acrescentei uma gema de ovo", escreve, descrevendo a receita que seguiu.

"Cozida a massa, escorri-a grosseiramente para uma taça onde juntei o pesto express e envolvi tudo muito bem. Todo o processo demorou uns 17 minutos do meu tempo, mais o valor dos ingredientes, alguns dos quais a esta altura do campeonato seriam já um desperdício potencial", nota ainda.

"O custo total desta refeição ficou bem abaixo dos 5 euros e foi muito mais rápida que o previsto por qualquer plataforma. A segurança alimentar envolvida também, uma vez que não houve manuseamento excessivo dos ingredientes, que não andaram de mão em mão como as pombinhas da Catrina, muito menos transportes, logo menos impacto ambiental também", sublinha.

"Senti-me fixe com isto e achei que era de partilhar. É tipo assim que eu penso", completa.



© Instagram - Joana Barrios

