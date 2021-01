Este domingo, dia 10, completam-se 11 anos desde que Rita Andrade foi mãe de Gustavo, fruto do seu casamento com Nuno Ramos.

Uma data que a antiga apresentadora de televisão não deixou passar em branco na sua página de Instagram, onde já conta com 46 mil seguidores.

"Parabéns meu filho, minha vida, meu coração fora do peito, meu amor 'infinitos e mais além'. São 11 anos deste ser humano bom, puro, meigo, generoso, sensível e inteligente com um sentido de humor delicioso. Agradeço a Deus todos os dias a benção que és. Conta comigo meu filho, sempre", foram as palavras da mamã babada neste dia especial.

A mensagem de Rita Andrade, que atualmente está dedicada à nutrição, surge na legenda de uma sequência de imagens que provam como Gustavo está crescido. Confira-as na galeria.

Leia Também: José Carlos Pereira declara-se ao filho: "Fazes de mim melhor pessoa"