Este sábado é um dia particularmente feliz para José Carlos Pereira e Liliana Aguiar. Salvador, o filho de ambos, comemora quatro anos e o dia especial começou com uma declaração de amor do ator.

"Parabéns meu filho. Hoje ao acordar beijei-te enquanto dormias agarrado com a tua mãozinha quente na minha cara. Agradeci os maravilhosos 4 anos que me deste. O que me ensinaste com o teu amor, com a tua inocência e com o propósito de vida que me deste. Fizeste e fazes de mim, a cada dia que passa, uma melhor pessoa, melhor homem , melhor profissional... melhor pai. Obrigado por tudo filhote. Amo-te muito", escreveu o pai babado na sua página de Instagram.

Recorde-se que Liliana Aguiar e José Carlos Pereira não estão juntos há vários anos. A empresária é casada com Francisco Nunes, de quem tem um filho, Santiago, e é ainda mãe de Miguel, de uma relação passada. José Carlos Pereira aguarda a chegada do segundo bebé, do atual relacionamento com Inês de Góis.

