A pequena Khai está crescida como é possível perceber-se na recente fotografia que a avó, Yolanda Hadid, publicou no Instagram.

A menina de dois anos - que é fruto da relação terminada de Gigi Hadid com Zayn Malik - acabou por ser o centro das atenções da partilha que a avó fez na rede social esta quarta-feira.

Filha de Gigi Hadid e Zayn Malik© Instagram_yolanda.hadid

A publicação chega acompanhada de uma reflexão da mãe de Gigi sobre o mundo virtual.

"Viver a vida, o presente, o momento. Após a minha desintoxicação das redes sociais de 10 meses, estou a tentar descobrir uma forma saudável de me conectar com a minha comunidade online sem torná-la uma coisa diária, porque pode ocupar muitas horas do meu dia", começou por refletir Yolanda Hadid, que abordou ainda a saúde mental e o "vício no telemóvel".

"Aproveite o seu tempo com a família, tome um café com um amigo, guarde o telemóvel quando estiver com crianças pequenas, faça com que as pessoas à sua volta se sintam dignas do seu tempo e atenção para que juntos possamos ver toda a beleza que a vida tem para oferecer", destacou ainda.

Veja a publicação na íntegra:

