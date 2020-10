Ainda se lembra de como eram os famosos há uns anos? Para os mais saudosistas e/ou os mais esquecidos, há uma conta no Instagram, que já é seguida por 370.000 pessoas, que ajuda a reavivar a memória. Em fotografias antigas, algumas delas raras, o projeto Velvet Coke mostra o outro lado das celebridades. Além de revelar a faceta menos glamorosa de umas, recupera os amores e os visuais antigos (e já esquecidos) de outras.

Para além de poder ver imagens do malogrado cantor e compositor Prince na altura em que ainda era um estudante com a cara cheia de borbulhas e da atriz Julia Roberts antes da fama, também é possível descobrir preciosidades como fotografias de Michael Jackson e de Paul McCartney a lavar a loiça ou ainda de Meryl Streep a andar de metro, entre muitas outras como as que integram a galeria de imagens que pode ver de seguida.