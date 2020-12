Rob Kardashian é um pai muito 'babado'. O filho de Kris Jenner partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia da filha, Dream, de quatro anos, fruto do anterior relacionamento com Blac Chyna.

"Grato todos dias", referiu na legenda da publicação a propósito do Dia de Ação de Graças, celebrado recentemente.

Desde logo, a menina foi alvo dos mais diverso elogios, com várias pessoas a notar como esta cresceu ao longo dos últimos tempos.

Importa recordar que Rob tem travado uma batalha em tribunal contra a ex-companheira. Blac alega que este não tem pago a pensão de alimentos da menina.

