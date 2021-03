Bruno Nogueira esteve em direto com 'Como é que o bicho mexe?' na noite desta terça-feira, dia 23, e na abertura da emissão deu uma notícia que desanimou os seguidores.

Uma vez que o país se encontra na primeira fase de desconfinamento, o humorista considera que é hora de encerrar o ciclo de diretos. Contudo, não se comprometeu com uma data para o adeus.

As animadas lives de Bruno Nogueira começaram há um ano, no início da pandemia, com o propósito de, com humor, ajudar os portugueses a enfrentar este período difícil.

A primeira temporada terminou em maio do ano passado, com uma emissão especial na qual o comediante andou pelas ruas de Lisboa e os espectadores decoraram as suas casas como se fosse Natal. Em novembro, quando se começavam a sentir os efeitos da segunda vaga, anunciou que o 'bicho voltava a mexer'.

Prepara-se agora para colocar um ponto final no célebre sucesso das redes sociais.

