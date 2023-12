A Casa Real divulgou esta sexta-feira, dia 15 de dezembro, os novos retratos oficiais da princesa Leonor e da infanta Sofia.

As imagens já ilustravam as secções do site institucional dedicadas à herdeira do trono e à sua irmã, mas até agora não tinham sido divulgadas publicamente de forma oficial.

Trata-se de duas fotografias tiradas em formato vertical e a cores, que substituem as anteriores, que datavam de 2020.

Os retratos foram feitos no passado dia 31 de outubro, data em que a Princesa das Astúrias completou 18 anos e jurou a Constituição perante as Cortes Gerais.

Princesa Leonor© Casa Real de Espanha

Na foto, Leonor usa um fato branco e na lapela as insígnias do Tosão de Ouro e da Ordem de Carlos III. Já Sofia, de 16 anos, veste um elegante vestido branco com estampado floral, capa e um cinto azul escuro.

Infanta Sofía© Casa Real de Espanha

Leia Também: Princesa Leonor fez 18 anos. Os paparazzi já podem fotografá-la?