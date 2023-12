A imagem da princesa Leonor de Espanha sempre esteve protegida pelo facto de a herdeira ser menor de idade.

Por esse motivo, apenas eram divulgadas fotografias da filha mais velha de Felipe VI e Letizia em atos oficiais, além daquelas partilhadas pela própria Casa Real.

No entanto, ao ter celebrado 18 anos no passado dia 31 de outubro, a proteção que os pais sempre quiseram para ela, alegando que era menor, deixa de ser válida e, de acordo com a Vanitatis, desde que soprou as velas, vários têm sido os paparazzi que se colocam perto da entrada da Academia Militar de Saragoça à espera de conseguirem captar alguma fotografia da princesa.

A primeira publicação a 'quebrar' esta regra e a publicar fotografias da princesa captadas por paparazzi foi a revista Hola!, que nos últimos dias divulgou imagens do plano de fim de semana de Leonor com as amigas da Academia Militar.

A Vanitatis falou com o fotógrafo Antonio Montero para tentar compreender se, a partir de agora, os paparazzi teriam 'carta branca' para fotografarem a princesa e foi o próprio quem referiu que já existiam diversas imagens de Leonor, captadas ao longo dos anos, mas que foram as revistas que decidiram respeitar a decisão da família real e não as publicar.

"Sendo maior de idade, as coisas mudam, mas vai depender mais dos meios de comunicação, que se autocensuraram mais do que as pessoas podem imaginar", afirmou, explicando que fotos de Leonor com um possível namorado, por exemplo, seriam de grande interesse para os paparazzi.

