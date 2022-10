As constantes idas à casa de banho é uma realidade das grávidas e é precisamente neste ponto que está Cláudia Raia. A atriz brasileira - que se prepara para dar as boas-vindas ao terceiro filho - voltou a dar novidades ao fãs, tendo destacado este momento.

"Como anda a vida de grávida?", escreveu na legenda de um vídeo onde brinca com o facto de "ir à casa de banho de cinco em cinco minutos".

De recordar que, aos 55 anos, Cláudia Raia vai ser mãe do primeiro filho em comum com o atual companheiro, Jarbas Homem de Mello. A atriz já é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, de 19, fruto da anterior relação com Edson Celulari.

