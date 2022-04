Amanhã, 9 de abril, será um dia particularmente marcante para a rainha Isabel II. A data marca o primeiro aniversário da morte do marido, o príncipe Filipe.

Segundo a revista Hello!, a monarca britânica e os membros da realeza irão passar o dia em privado, apesar de se esperar que façam declarações sobre o assunto nas redes sociais.

Recorde-se que Filipe de Edimburgo faleceu aos 99 anos de idade na sequência de causas naturais associadas à idade avançada.

À época, apenas 30 pessoas marcaram presença nas cerimónias fúnebres, que tomaram lugar no Castelo de Windsor, devido às restrições da Covid-19. Este mês, contudo, foi realizada uma cerimónia de homenagem ao duque na Abadia de Westminster, que reuniu membros das famílias reais europeias.

Esta será uma data agridoce para o príncipe Carlos. Se por um lado há o lamento pela morte do pai, por outro, há a celebração de mais um aniversário de casamento com Camilla Parker Bowles, com quem deu o nó em 2005.

