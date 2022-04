Foi no dia 9 de abril que o príncipe Carlos e Camilla Parker Bowles disseram 'sim' no altar numa cerimónia na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, perante 700 convidados, corria o ano de 2005.

Na altura, conforme evidencia a imprensa internacional, a presença da rainha Isabel II no enlace esteve em causa até ao último momento por causa das regras da Igreja Anglicana, da qual a monarca é líder.

Sabe-se, por exemplo, que Isabel II faltou à cerimónia civil do filho mais velho e de Camilla, devido a questões religiosas.

Contudo, mais tarde, decidiu contornar as regras que desencorajam o divórcio e assistir à bênção religiosa da união de Carlos e Camilla, ambos divorciados. Vale ainda notar que esta celebração foi ao encontro das regras, porque há uma exceção que permite que pessoas separadas se deem novamente em matrimónio se não tiver havido traições anteriormente.

Leia Também: Príncipe Carlos e William ficaram "zangados" com palavras de Harry