Já passou um ano desde que o príncipe Harry e Meghan Markle deram uma polémica entrevista a Oprah Winfrey, onde desvendaram o que se passou nos bastidores do palácio durante o período em que trabalharam para a realeza britânica.

Entre várias declarações, Harry confessou que se sentia "preso" pela realeza britânica, conhecida como a 'Firma'. Na altura, também referiu que enquanto tinha a possibilidade de se afastar, o irmão e o pai não tinham a mesma sorte.

"Estava preso e não sabia", disse. "O meu pai e o meu irmão estão presos. Não podem sair. Tenho uma enorme compaixão por causa disso", afirmou.

Segundo o biógrafo real Robert Jobson referiu à Royally US, William e Carlos nunca se sentiram "presos". "Acho que o Harry estava a colocar palavras na boca do pai e do irmão e, talvez, a tirar conclusões baseadas nos próprios sentimentos", defendeu. "Os dois ficaram zangados por causa disso, tanto o Carlos como o William. Não acho que seja verdade, não acho que eles se sintam presos de alguma forma", completa.

Leia Também: Idris Elba revela música peculiar escolhida por Meghan para o casamento