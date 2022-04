Idris Elba fez em entrevista ao programa de rádio britânico '1Xtra Rap Show' algumas revelações sobre o casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry.

O ator foi o DJ particular da festa de casamento do casal, que decorreu em 2018.

"Qual é a vibe de um casamento do Harry e Meghan?", questionou a apresentadora Tiffany Calver. "Que música deixou todos loucos?", perguntou ainda.

Respondendo, Idris Elba deixou escapar que a pista de dança ficou ao rubro quando passou o tema 'I Want to Dance with Somebody', de Whitney Houston. Porém, a grande surpresa aconteceu com uma canção pedida por Meghan, 'Still D.R.E', de Dr. Dre em parceria com Snoop Dogg, que provocou grande entusiasmo entre noivos e convidados.

