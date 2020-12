Jenny Slate está grávida, como anunciou esta quinta-feira, no 'Late Night With Seth Meyers'. Este é o primeiro filho em comum com o noivo, Ben Shattuck.

"Deixa-me dizer-te, na primeira noite do confinamento, nós tivemos uma noite realmente romântica em que estivemos juntos", começou por dizer, destacando-se pelo bom humor.

"Fiz o que todas as pessoas fizeram. [...] Cozi muito pão. Mas só quero dizer que acho que cozinhei pão a mais ou comi demasiado pão", acrescentou, exibindo de seguida a 'barriguinha'.

