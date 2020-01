A manhã começou animada em 'casa' de Cristina Ferreira. A apresentadora recebeu a visita de Virgílio Castelo no seu programa das manhãs da SIC.

O ator recordou a infância, vivida com poucos recursos económicos. Com quatro filhos, os pais do ator contavam o dinheiro para que não faltasse comida em casa.

"Não tenho memória de sonhar com muita coisa porque tinha a memória de ter de ir trabalhar muito cedo", começa por explicar. "A meio do mês, o dinheiro acabava e o resto do mês era vivido com a angústia de ter de encontrar mais dinheiro", continua.

Para conseguir ajudar em casa, Virgílio entrou cedo no mercado de trabalho: "Comecei a trabalhar com 14 anos na Mocidade Portuguesa, era paquete", isto enquanto estudava à noite.

Mais tarde, foi para Paris para trabalhar no aeroporto. Para consegui entrar na empresa, teve de primeiro passar pelas obras... experiência que não correu nada bem. "'Tu és o único português que conhecemos até hoje que não tem jeito para trabalhar nas obras'", disseram-lhe na época.

Ainda no decorrer do programa, Virgílio Castelo recebeu a visita da filha mais velha. Tâmara foi preparar uma refeição na badalada cozinha de Cristina Ferreira.

