Bárbara Norton de Matos é mãe de duas meninas, Luz, de 13 anos, e Flor, de três, fruto de relações diferentes. A atriz separou-se dos pais das meninas quando ambas eram ainda muito pequenas, o que fez com que até vivessem apenas consigo - isto apesar da presença constate dos pais na vida das crianças.

Numa nova fase da sua vida, Bárbara achou agora que era necessário dividir com os antigos companheiros a guarda de Luz e Flor. E foi sobre essa nova experiência que esta falou em declarações ao 'Programa da Cristina'.

"Comecei a guarda das minhas filhas há muito pouco tempo, há um mês, e custou-me horrores", confessou.

"Elas ate aqui estiveram sempre comigo e então custou-me muito, senti um bocado o abandono mas depois pensei: eu não posso ser egoísta e querer que elas sejam só para mim. O pai realmente é insubstituível e é importante ter um pai e uma mãe", continuou, explicando assim o motivo da sua decisão.

Bárbara destacou por fim que já se sente bastante confortável com a semana que as filhas passam fora e que tudo está a correr como esperado, até porque, garante, tem "uma boa relação com os dois pais".

