Cristina Ferreira tem sido amplamente elogiada pela forma física com que se tem apresentado nos últimos tempos. Confiante e segura com o seu corpo, a apresentadora falou aos jornalistas durante o lançamento de uma nova máquina da Delta, na passada terça-feira, e revelou alguns dos segredos para que hoje se encontre com a silhueta que desejava.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI contou que não deixa de comer aquilo que gosta, ainda que tenha reduzido substancialmente as quantidades que ingere. "Eu como doces e sobremesas todos os dias, só que em vez de comer taças de mousse, como três colheres de mousse", começou por dizer.

Cristina já faz jejum intermitente há algum tempo, uma decisão que abordou junto da imprensa neste mesmo evento. "Passei por uma fase em que o corpo reagia ao stress e, até agora, a solução foi o jejum, porque estava a dar demasiada comida ao meu corpo que ele não conseguia digerir", explicou.

A apresentadora chega a ficar 16 horas sem comer, embora lide com isso com tranquilidade: "Hoje em dia é muito natural para mim tomar a minha última refeição às 18h e, depois, só tomar o pequeno-almoço - o que não me impede de ter jantares, como vocês já viram. As pessoas perguntam 'e o jejum?', mas o jejum não é obrigatório, é uma coisa de equilíbrio", disse.

Embora o jejum seja um dos seus segredos para 'manter a linha', este não é o único. "Tento fazer exercício físico quatro vezes por semana. Faço caminhadas quando posso, é uma coisa muito natural. Se o corpo não quiser, não faço", acrescentou.

A apresentadora realçou ainda o papel da sua nutricionista, que também ela já se tornou uma cara conhecida do público. "A Iara [Rodrigues] continua a acompanhar-me. É a melhor nutricionista do mundo porque eu digo-lhe que não consigo deixar de comer pão e ela diz-me 'está bem' [gargalhadas]. Não comer pão ao pequeno-almoço é uma coisa impensável", notou por fim.

