Mesmo com todos os cuidados por causa da pandemia do novo coronavírus, Marco Costa contou com um dia com muita festa.

O pasteleiro e antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' completou 30 anos esta quinta-feira, 30 de julho, e como a mulher, Vanessa Martins, mostrou nas stories da sua página de Instagram, foi muito acarinhado neste dia especial.

Momentos que pode ver nas imagens da galeria.

