Nick Cannon prepara-se para ser pai outra vez. No episódio do podcast ‘Lip Service’ desta terça-feira, o comunicador revelou que aguarda a chegada de mais um filho (ou dois...).

"Quando dizes que 'está um a caminho'… em quantos pensas? Vamos pôr as coisas desta maneira: a cegonha está a caminho", notou, quando confrontado com os rumores de que seria pai de mais três crianças este ano.

Cannon confessa ainda que tentou praticar celibato a conselho da sua terapeuta no ano passado, mas que só conseguiu mantê-lo de outubro até dezembro.

"Quebrei o celibato. Estava em celibato há um mês e meio… estava a tentar. Tinha um novo programa, uma nova energia, estava a lidar com muito coisa", completa.

Recorde-se que Nick é pai de sete filhos: os gémeos Zion e Zillion, que nasceram em junho do ano passado (frutos do relacionamento com Abby De La Rosa), de Powerful Queen, de um ano, de Golden 'Sagon', de cinco (da relação com Brittany Bell), e ainda dos gémeos Monroe e Moroccan, de 11 anos (do relacionamento com Mariah Carey).

Cannon foi ainda pai de Zen, no ano passado, que morreu a 5 de dezembro devido a um cancro cerebral.