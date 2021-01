Infetada com Covid-19, Diana Chaves está a contar os minutos para terminar o isolamento e reencontrar-se com a filha, Pilar, de oito anos. Enquanto não é possível, a apresentadora da SIC recorda os bons momentos da dupla e não resistiu em partilhar uma amorosa memória com os seguidores.

"Vou esborrachá-la de beijos daqui a uns dias", escreveu na legenda de um vídeo de ambas partilhado na sua página de Instagram.

Recorde-se que Diana Chaves testou positivo depois de João Baião ter sido infetado. A dupla do programa 'Casa Feliz' está a ser substituída por Cláudia Vieira e João Paulo Sousa.

