Enquanto Kate Middleton está em isolamento por causa de ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19, o príncipe William segue com os compromissos reais.

Ainda esta segunda-feira, o duque esteve no 'Big Tea' do NHS nos jardins do Palácio de Buckingham, em Londres, para homenagear a equipa do Serviço Nacional de Saúde e os trabalhadores da linha da frente.

William foi visto a conversar com os convidados neste evento especial, que comemorou o 73.º aniversário do NHS.

