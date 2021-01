O coração de mãe está apertado. O filho de Sofia Arruda está doente, como a própria contou aos fãs, explicando o que se passa com o pequeno Xavier. Mas não ficou por aqui e agradeceu ainda todo o carinho que tem recebido.

"Meus queridos seguidores preocupados com o meu bebé, obrigada! Ele ainda não está muito melhor, mas já fomos à pediatra e tem o que todos os bebés têm, infelizmente, nesta altura por causa do frio. Está com uma inflamação nas vias aéreas", começou por dizer a atriz nos vídeos que publicou, esta segunda-feira, nos stories da sua página de Instagram.

"Não precisa ainda, e espero que não venha a precisar, de antibióticos. Precisa de muitos miminhos, muita água e de ficar bom rápido. Agora é aguentar o coração de mãe e esperar que passe, e que a situação não agrave, obviamente", concluiu.

Recorde-se que o filho de Sofia Arruda, o pequeno Xavier, de um ano, é fruto do casamento da atriz com David Amaro.

