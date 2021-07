Afastada da televisão, foi através do Instagram que Ana Maria Braga mostrou aos fãs a surpresa que recebeu de três grandes amigos, Marcio Granado, Fabiana Verginelli e Stephanie Klovrza.

Em isolamento, depois de ter testado positivo à Covid-19, a apresentadora brasileira conseguiu ver os amigos, ao longe, com distanciamento e máscaras.

"Quem tem amigo tem tudo!!! Estava com saudade do mundo, da vida, olha o que ganhei! Eu amo vocês demais", escreveu na legenda do vídeo que publicou na rede social esta quarta-feira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Leia Também: Após ter sido vacinada, Ana Maria Braga testa positivo à Covid-19