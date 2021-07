Ana Maria Braga testou positivo à Covid-19 esta segunda-feira, dia 5 de julho. A apresentadora brasileira percebeu que estava infetada ao fazer um teste antes de entrar em estúdio para apresentar em direto o programa 'Mais Você'.

Ana Maria seguiu os protocolos da TV Globo desde o início da pandemia e foi testada pela manhã, tendo sido encaminhada para o hospital, para ser observada, logo após o resultado positivo.

O repórter Fabrício Battaglini foi esta segunda-feira escolhido para substituir a apresentadora no comando do 'Mais Você'. Ao dar início ao formato, Fabrício garantiu que Ana Maria Braga se encontra bem de saúde e lembrou que esta já havia sido inoculada com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

