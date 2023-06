Joana Sanz falou com o jornalista Marc Leirado para a Vanitatis e afirmou que "acredita na inocência" do ainda marido Dani Alves.

"Claro que acho que o Dani é inocente. Tanto quanto sei, ainda não houve um julgamento. Não podemos condená-lo antes que isso aconteça", destacou.

Questionada sobre a primeira conversa com o jogador depois de ter sido detido, Joana Sanz recordou: "Estava em choque. [...] Ele entrou na prisão sem nenhuma prova. Não nos podemos esquecer que ele foi testemunhar voluntariamente. Ele não tinha notificação para o ir fazer, ninguém pediu. E de lá ele foi diretamente para a prisão".

De recordar que o futebolista está a ser acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 23 anos na casa de banho de uma discoteca em Barcelona.

"Acredito na sua inocência e espero não estar enganado. Conhecendo-o, posso dizer que o Dani não é uma má pessoa. Ele estragou o nosso casamento, sim. Mas acho que ele nunca teria feito isso sabendo que poderia perder tudo. É muito sério", realçou ainda Joana Sanz durante a entrevista.

Apesar de acreditar em Dani, Joana Sanz está em processo de divórcio. Sobre essa decisão, explicou que decidiu acabar com o casamento "porque descobriu que ele foi infiel". No entanto, diz, ainda não iniciaram o processo e continuam casados.

"O Dani e eu temos uma conversa pendente porque quebrou alguns valores que considero serem os que mantêm um casamento: o respeito e a confiança. Mas, apesar de tudo, continuarei presente porque o Dani é a minha família", acrescentou.

Joana Sanz "não deseja mal" a Dani, continua a visitá-lo na prisão e falam todos os dias ao telefone. "Sempre me dei muito bem com os meus ex-companheiros, então por que não me iria dar bem com o homem com quem partilhei oito anos da minha vida", disse.