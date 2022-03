Janey Godley, de 60 anos, revelou em novembro de 2021 ter sido diagnosticada com cancro no ovário, partilhando desde então, através das redes sociais, a sua batalha no combate à doença.

Muito recentemente, a celebridade internacional deixou os seguidores de coração partido ao afirmar que tem agora noção de que a sua vida pode estar a terminar.

"Tentei 'lutar e ser forte' em vez de aceitar que durante este ano posso estar a enfrentar a morte ou a sobreviver a algo sobre o qual não tenho controle algum", realça ao partilhar uma imagem onde surge deitada junto do companheiro de quatro patas.

Por fim, Janey Godley quis agradecer aos familiares, amigos e seguidores o "apoio incrível" que tem recebido, mostrando-se esperançosa de ver a sua saúde mental melhorar em breve.

