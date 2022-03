Morreu o cantor Timmy Thomas, icónico músico por trás do tema 'Why Can't We Live Together'.

De acordo com a revista People, o cantor não resistiu à luta contra o cancro e morreu no dia 11 de março, em Miami, como confirmou a esposa Lillie ao New York Times.

Após a notícia da sua morte, a família partilhou um comunicado no Facebook onde agradeceu o apoio recebido neste momento difícil.

"[...] A família agradece as orações, apoio, palavras e manifestações de amor e bondade neste momento", pode ler-se na publicação.

