Um dia depois de ter reagido à morte do ex-marido, Álvaro Caneças - com quem tem dois filhos em comum, João e Rita Caneças -, Lili Caneças recorreu de novo ao Instagram para assinalar o aniversário do filho.

João Caneças completa mais um ano de vida esta sexta-feira, 18 de março, um dia depois da morte do pai. Álvaro Caneças morreu esta quinta-feira, 17 de março, de acordo com a publicação de Lili Caneças.

Leia Também: Lili Caneças reage a morte do ex-marido, Álvaro Caneças: "Sinto muito"

"Parabéns, meu querido filho, que Deus te proteja, ilumine e continue a mostrar o caminho… Celebração da vida em tempos de guerra", escreveu Lili Caneças.

Leia Também: Lili Caneças celebra aniversário do neto mais velho