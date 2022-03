Lili Caneças reagiu à morte do ex-marido, Álvaro Caneças, com quem esteve casada durante 17 anos e teve dois filhos, João e Rita Caneças.

A socialite fez uma homenagem a Álvaro através da sua conta de Instagram.

"Foi aqui na Taverna do Embuçado do João Ferreira Rosa, que o meu ex-marido Álvaro Caneças me pediu em casamento no ano de 1965, era igual ao Marcello Mastroianni, parecia saído de um filme do neo-realismo italiano", recorda.

"O casamento durou 17 anos e a maior felicidade foi o nascimento dos meus filho. (...) Hoje partiu, de madrugada. Sinto muito por vós meus filhos... que descanse em paz!", completa.

