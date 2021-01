Com a filha, Beatriz, em casa por causa do fecho de todos os estabelecimentos de ensino e educativos, Laura Figueiredo mostrou que a filha continua com a "escola online".

E, desta vez, quem ajudou com a menina foi o pai, Mickael Carreira, como Laura mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

"Começou a escola on-line. Hoje é o pai para daqui a pouco estar convosco", escreveu na legenda do pequeno vídeo que partilhou nas stories, referindo que foi o companheiro a ficar com a filha para que Laura pudesse treinar e partilhar esse momento com os seguidores.

Veja o vídeo na galeria.

