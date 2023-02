A presença de Bruno Almeida na gala da TVI continua a dar que falar. Depois de revelar que foi "atacado" durante a festa, o ex-concorrente do 'Big Brother' está agora envolvido numa nova polémica.

O humorista Guilherme Duarte partilhou nas stories do Instagram uma fotografia do look escolhido por Bruno para o evento e escreveu o seguinte: "Quase que nem reconhecia o Diogo Faro sem as camisas coloridas. Fez bem em tirar a foto na rua, já que já está com a coleira posta".

Bruno não gostou da piada e reagiu de seguida: "Guilherme, esse humor saiu-te a ferros. Mas não é coleira. É arnês. Vai a uma sex shop e experimenta novas coisas com a tua miúda. A posição de missionário não pode ser sempre a tua primeira opção. Also [para além disso], Diogo Faro, gosto muito de ti, mas sou mais giro".

A troca de picardias continuou, focando-se depois na questão do arnês.

Confira na galeria as stories partilhadas por ambos.

