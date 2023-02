A gala da TVI também terá ficado marcada por momentos menos bons entre ex-concorrentes do 'Big Brother'. Depois de Bruno Almeida ter dito que "foi atacado por um neandertal [primata] que entrou numa edição do 'BB'", o assunto voltou a ser comentado.

Bruno Almeida recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar um "declaração" sobre toda a polémica, afirmando que não irá apresentar queixa.

“É a única declaração que vou fazer que estas polémicas provocam-me muita vergonha. Imaginam o que é algum cliente estar a pesquisar sobre informação minha no Google e em vez de aparecer o meu portfólio, projetos feitos ou artigos escritos, aparece: 'agressão, estouro, polémica'… Não é confortável. Fico efetivamente constrangido e não quero ter nada a ver com isso", começou por escrever.

"Mas a verdade é que as vítimas não podem ter vergonha de falar. Vivemos num país minúsculo, cheio de pessoas minúsculas e a minha maior preocupação ao entrar no 'BB' foi sempre a minha carreira", destacou.

"[...] A pessoa que me tentou agredir e que chegou a encostar a mão na minha cara, não me magoou física ou psicologicamente. Como disse anteriormente, foi só um 'show' muito embaraçoso e no fim só fiquei com pena", disse.

"Sim, é fácil ir à polícia e fazer queixa. Sim, é essa a atitude certa a ter. Não, não o vou fazer. Não frequentamos os mesmos meios, não temos a mesma vida, não temos as mesmas pessoas. Não tenho gosto absolutamente nenhum em dar cabo da vida de alguém que considero um pobre diabo. Ser como ele é, já é castigo suficiente. Se é o exemplo que queria dar? Não é. Mas façam o que eu digo e não façam o que eu faço", explicou.

"Se soubesse que se voltava a repetir, que tinha que me encontrar com a pessoa em causa, que estou em perigo de alguma maneira, que reconheço na pessoa credibilidade... A queixa já estaria feita. Sendo assim, mesmo tendo sido agredido, tenho zero gosto em usar do meu privilégio, da lei e dos meus conhecimentos para dar cabo da vida de alguém", acrescentou.

"Sei quem sou e magoar alguém não faz parte da minha personalidade. Nunca fez. Isto não quer dizer que tenha que ver ignorantes a dizerem barbaridades por aí e não gozar com a situação ou metê-los no sítio. Podem sempre contar comigo para achincalhar os grunhos. Isso garanto-vos", completou.

