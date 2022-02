Com o sucesso da Netflix 'Eu, Georgina', ficou ainda mais evidente o gosto de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez pela joalharia, sendo várias as joias que exibem ao longo do documentário.

Este gosto despertou atenção e levou o especialista Steven Stone, como nota o The Sun, a contabilizar a fortuna que o casal já 'acumulou' em peças de luxo. São cerca de 6,5 milhões de euros.

No caso do craque português, a sua perdição são os relógios, nomeadamente um Franck Muller Watch no valor de 1,43 milhões de euros.



Já Georgina tem vários favoritos, entre brincos, pulseiras e anéis, como aliás fica evidente nas fotografias de promoção do documentário.



