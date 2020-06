Vanessa Martins não poderia estar mais feliz. A influencer digital lançou esta quarta-feira, dia 3, a sua segunda coleção de biquínis - a Stay Tanned - e em apenas duas horas conseguiu um recorde de vendas.

"Isto é um bocadinho surreal o que está a acontecer", começa por dizer a esposa de Marco Costa, incrédula com o que lhe estava a acontecer. "Eu vendi em pouco mais de duas horas 150 biquínis, alguns já esgotaram", revela, de sorriso no rosto e radiante com a novidade.

"Obrigada, é incrível, é espetacular", agradece Vanessa, que confessa estar já a produzir mais peças no Brasil para que todas as suas seguidoras consigam ter o modelo que desejam.

