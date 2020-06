Cristina Ferreira começou o seu programa das manhãs esta quarta-feira, dia 3, repleta de novidades. A apresentadora juntou-se a Vanessa Martins, Carina Caldeira e Mariana Machado para que as quatro lançassem no mesmo dia as suas distintas coleções de biquínis e fatos de banho.

No caso da apresentadora da SIC, a sua coleção surge como um complemento às restantes peças que fazem parte da sua marca e, por isso, encontra-se à venda no seu site oficial e, claro, na sua loja - Casiraghi Forever.

Entre os modelos lançados encontramos biquínis e fatos de banho marcados pelos tons clássicos, como o preto, e outros mais arrojados em tons de dourados. Na verdade, há peças para todos os gostos.

Já o valor não é para todos os bolsos. Um conjunto chega a custar 90 euros e cada fato de banho cerca de 70 euros.

