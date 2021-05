"E hoje encerra-se mais um capítulo na tua vida, meu filézinho", é desta forma que Cleo Pires dá início a um desabafo onde se mostra profundamente orgulhosa do percurso do irmão no 'Big Brother Brasil 2021'.

Filipe Galvão, conhecido como Fiuk, ficou em terceiro lugar no reality show.

"Foram 100 DIAS! E neles o Brasil pode conhecer um pouco do menino fofo, determinado e coração enorme que és, esse Filipe que eu conheço e amo demais", continua a atriz.

Cleo lembrou ainda o momento em que o irmão lhe disse que ia entrar nesta aventura: "Ainda lembro quando me contaste que irias para o BBB.... lembro da apreensão, do sentimento de incerteza, mas também me lembro da tua vontade, dos teus olhos a brilhar com a possibilidade, e tudo o que eu pensava era: Como o meu irmão é f***".

"Tu brilhaste, mandaste-te, enfrentaste os teus medos, desfizeste-te de amarras que te prenderam a vida toda, e eu só consigo sentir orgulho de ti, meu amor! Parabéns, Filipe. Tu mereces. Eu amo-te", completa.

Importa referir que Cleo Pires e Filipe Galvão são filhos do mesmo pai, Fábio Jr., mas têm mães diferentes. A atriz, de 38 anos, é fruto da relação do cantor com Glória Pires, e Fiuk, de 30, do casamento com Cristina Karthalian.

